Agi.it - Caso Almasri, Meloni indagata: sulla sicurezza della Nazione nessun passo indietro

Leggi su Agi.it

AGI - "Il nostro impegno per difendere l'Italia proseguirà, come sempre, con determie senza esitazioni. Quando sono in gioco lae l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi. Dritti per la nostra strada". Lo scrive sui social, la presidente del Consiglio, Giorgia. La premier, anticipando possibili fughe di notizie, ha annunciato lei stessa in un video di essere stata raggiunta da un avviso di garanzia per la vicendascarcerazione e del rimpatrio del comandante libico, sul quale pende una richiesta di arresto emessa dalla Corte penale internazionale. Oltre, l'avviso di garanzia per l'ipotesi di reato di favoreggiamento e peculato riguarda anche i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi,Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.