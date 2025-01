Panorama.it - Bussola per la Competitività: cosa prevede il piano per fare ripartire l’Europa

Preferenza europea ('Buy European'), gigafabbriche dell'IA, regime giuridico unico per le startup, taglio della burocrazia fino al 35% per aziende e Pmi, conferma degli obiettivi climatici al 2040 e al 2050, sulle auto “flessibilità” su multe CO2, ma conferma del target 2035 per la neutralità climatica.e semplificazione e nessun passo indietro sul Green Deal. Eccola laper lache la Commissione europea ha svelato oggi. “Ora abbiamo un. Abbiamo la volontà politica. Ciò che conta sono la velocità e l'unità. Il mondo non ci aspetta”, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen spiegando che il documento programmatico “trasforma le raccomandazioni del report Draghi in una tabella di marcia”.Il pacchetto di misure per rilanciare l'industria europea nei prossimi cinque anni e colmare il gap con Usa e Cina, ha tre obiettivi: colmare il divario di innovazione, favorire la decarbonizzazione e ladelle aziende e ridurre le dipendenze dell’Unione.