Anticipazioni Zelig del 29 gennaio, chi sono i comici dell'ultima puntata

Mercoledì 292025, in prima serata su Canale5,torna per l’ultimo, imperdibile appuntamento della stagione. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la coppia più amata dellatà televisiva, ci accompagneranno ancora una volta in una serata all’insegna della risata e del divertimento, in diretta dal TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano., ledel 29L’ultimadi questa edizione disarà una vera e propria festa dellatà, con un cast ricco di volti noti e nuovi talenti pronti a conquistare il pubblico. Sul palco si alterneranno artisti che hanno già fatto la storia del programma e nuove promesse scovate in giro per l’Italia dai mitici Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.Tra i protagonisti della serata troveremo Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni, Federico Basso, Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera (l’indimenticabile Sconsolata), Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale, Santo Palumbo, Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro.