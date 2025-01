Terzotemponapoli.com - Adeyemi, Schachner: “Nel Salisburgo giocava soprattutto a sinistra”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Walter, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it. L’austriaco ex Avellino ha parlato delle voci di mercato che riguardano il Napoli. Si è soffermatosu. Di seguito le sue parole alla radio napoletana.suCosì l’ex attaccante austriaco: “lo conosco sin dai tempi in cui si mise in mostra con ilin Austria. In quelle due stagioni le sue qualità di esterno offensivo moderno si intravidero immediatamente. Faceva parte di una squadra chein maniera simile al Napoli attuale di Conte: pressing alto sui portatori di palla e ricerca immediata della verticalità una volta riconquistato il pallone. I centrocampisti avevano precise indicazioni di lanciarein velocità e negli spazi, sia esternamente che centralmente.