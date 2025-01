Ilfattoquotidiano.it - Spendiamo troppo per le pensioni? Almeno quanto per ristoranti e tabacco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Enrico D’Elia* e Mario Tiberi**Lesono una delle maggiori voci di spesa del bilancio pubblico e per questo finiscono regolarmente sotto le forbici di chi vuole tagliare debito e deficit. La spesa previdenziale preoccupa sia per il suo livello, sia per la sua dinamica nel tempo, perché l’invecchiamento della popolazione farà aumentare il numero dei pensionati e ridurre quello dei lavoratori in attività che finanziano il sistema previdenziale. Per questo motivo si prospetta l’allungamento dell’età pensionabile, la riduzione del rendimento dei contributi accumulati (anche attraverso la deindicizzazione dellerispetto all’inflazione) e vari incentivi alla previdenza integrativa.Tuttavia, il prolungamento dell’età lavorativa riduce la produttività, perché i lavoratori anziani hanno generalmente prestazioni inferiori a causa delle più frequenti assenze per malattie ed il minore aggiornamento.