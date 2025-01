Linkiesta.it - Se Trump diventa il modello per le riforme istituzionali

Anche in questa legislatura, come in ogni legislatura dal 1993 a oggi, le forze politiche di maggioranza hanno già ricominciato a discutere di come cambiare la legge elettorale, ovviamente a proprio vantaggio. Se non fossimo tutti ubriachi delle nostre fissazioni e idiosincrasie, basterebbe questo a dare un giudizio definitivo sulla stagione delle grandi(ed elettorali) aperta ormai più di trent’anni fa con il referendum maggioritario. Trattandosi di truffa, mi raccomando, state attenti a non farvi ingannare dalle parole: anche la legge «proporzionale» di cui si sta discutendo contiene ovviamente un bel «premio di maggioranza», ma soprattutto la vera e unica anomalia italiana di questi decenni, le coalizioni pre-elettorali, non per nulla sconosciute a ogni altra democrazia occidentale.