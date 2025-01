Puntomagazine.it - Scuola, Fracassi (FLC-CGIL): Riforma 4+2 non ci convince

): “Ridurre a 4 anni lasuperiore non è la risposta giusta per il futuro dei giovani”Roma – In merito alla “sperimentazione della filiera tecnologico-professionale, il ministro ci sta provando dallo scorso anno e non ciper varie ragioni. L’operazione che viene fatta è sostanzialmente quella della riduzione di un anno dellasuperiore, ma questo non riguarda solo le scuole tecniche e quelle professionali. L’obiettivo del Governo e della maggioranza è ridurre anche i licei a 4 anni. C’è già un disegno di legge presentato in Parlamento che va in questa direzione”. Lo dichiara Gianna, segretaria generale della Federazione lavoratori della conoscenza della, intervistata dal direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone.“La– prosegue- non ciperché, a nostro parere, oltre a ridurre il numero degli anni e dare menoai ragazzi e ragazze, fa un’operazione di lettura congiunturale di quello che c’è bisogno in un determinato territorio, senza dare competenze forti per affrontare un processo di grandissima trasformazione, non solo nel mercato del lavoro, ma anche negli assetti produttivi.