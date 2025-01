Zonawrestling.net - Raw 27.01.2025 Last show before Royal Rumble

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla State Farm Arena di Atlanta, Georgia. Loinizia con Seth Rollins che raggiunge il ring. Dà il benvenuto ai fan a Monday Night Rollins e dice che è il suo periodo preferito dell’anno perché è WrestleMania si avvicina sempre di più. Questo momento inizierà per lui sabato quando vincerà lamaschile nonostante l’anno sia iniziato male per lui. Ha perso contro CM Punk nella puntata di “Raw” del 6 gennaio, e lì si è chiesto chi fosse e chi volesse essere. Il suo percorso di redenzione è iniziato sconfiggendo Drew McIntyre la scorsa puntata e promette di eliminare tutti nellamaschile. Dice di vedere come eliminerà Punk quando osaranno rimasti solo loro due, poi pensa anche a quale campione affrontare per WrestleMania.