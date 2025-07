Texas a Kerrville commemorazione per le vittime delle inondazioni

Mercoledì sera, nel cuore di Kerrville, Texas, diverse centinaia di cittadini si sono raccolti per commemorare le vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito la regione durante le vacanze del 4 luglio. Una serata di ricordo, speranza e unità, mentre la comunità si stringe intorno a coloro che hanno subito perdite immense. La forza e il coraggio di Kerrville continuano a brillare anche nelle tenebre più profonde.

Diverse centinaia di persone si sono riunite mercoledì sera per una cerimonia nello stadio di una scuola superiore in Texas per ricordare le almeno 120 persone morte nelle catastrofiche inondazioni improvvise durante le vacanze del 4 luglio, così come i molti ancora dispersi. “Le nostre comunità sono state colpite dalla tragedia letteralmente nell’oscurità”, ha detto Wyatt Wentrcek, un ministro locale della gioventù, alla folla sugli spalti del Tivy Antler Stadium di Kerrville. Durante una serie di preghiere per le vittime e per le oltre 160 persone ancora ritenute scomparse nella contea di Kerr, duramente colpita, che comprende Kerrville, le persone tra la folla si sono abbracciate e si sono asciugate le lacrime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Texas, a Kerrville commemorazione per le vittime delle inondazioni

