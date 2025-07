Ricci il Diavolo e il peso della 4 | Dà equilibrio mi rappresenta

Il cuore rossonero batte forte in Ricci, un mix di sfrontatezza e concretezza che incarna l’essenza di chi sa rispettare il passato senza esserne schiavo. La sua presenza a Casa Milan non è solo un acquisto, ma una promessa di crescita e ambizione, un nuovo capitolo scritto con determinazione. E mentre il peso del numero 4 si fa sentire, Ricci si prepara a lasciare il segno, dimostrando che il futuro appartiene a chi osa davvero.

"L'eredità di Reijnders? Niente paragoni, io sono io. Il peso del numero 4 nella storia rossonera? Ne sono a conoscenza, ma me lo sento addosso". Azzardata sfrontatezza, no. Garbata concretezza, sì. Il giorno della presentazione di Samuele Ricci a Casa Milan restituisce, e rinforza, l'istantanea del suo arrivo settimana scorsa in via Aldo Rossi, in giacca e cravatta sotto il solleone: un Benjamin Button, un giovane-vecchio pronto a prendersi le chiavi del centrocampo di Massimiliano Allegri, con tutti gli oneri ed eventuali onori del caso. Con ogni probabilità sarebbe piaciuto a Silvio Berlusconi ed è stato "approvato" da Pier Silvio.