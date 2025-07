Estate ‘vintage’ sull’Italia | fresco sole e qualche temporale

Quest’estate in Italia si presenta come un vero e proprio vintage, tra fresco sollievo e sbuffi di sole. Con un clima equilibrato, tra temporali rinfrescanti e giornate soleggiate, il Mediterraneo vive una stagione fuori dagli schemi, regalando 4-5 giorni di piacevole relax nel cuore del caldo agosto. Un’occasione unica per godersi il mare e la natura senza l’assillo della canicola, lasciando spazio a momenti di puro benessere.

(Adnkronos) – Ciclone in Polonia, anticiclone africano in Spagna e l'Italia nel mezzo. Con questa configurazione, il nostro Paese godrà di un bel 'sole senza canicola': un'estate 'vintage' per almeno 4-5 giorni, una novità nel cuore del mese più caldo dell'anno. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase molto piacevole con temperature minime

