Ucraina il 70% dei bambini senza beni essenziali | allarme UNICEF

L’allarme lanciato dall’UNICEF ribadisce quanto sia urgente intervenire: in Ucraina, il 70% dei bambini, ovvero oltre 3,5 milioni, vive senza accesso a beni essenziali come cibo, acqua e istruzione. Questa drammatica realtà evidenzia la necessità di un impegno internazionale immediato per proteggere le future generazioni e garantire loro un diritto fondamentale alla vita e allo sviluppo. È imperativo agire subito prima che questa crisi si aggravi ulteriormente.

UNICEF: oltre 3,5 milioni di bambini ucraini privati di nutrizione, acqua, gioco e istruzione. UCRAINA – 10 luglio 2025 – L’UNICEF lancia l’allarme sulla condizione dell’infanzia in Ucraina: il 70% dei bambini, pari a circa 3,5 milioni, non ha accesso a beni e servizi essenziali come nutrizione adeguata, acqua potabile, rifugi sicuri e possibilità di gioco. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato oggi, che evidenzia una situazione drammatica rispetto al 18% registrato nel 2021, prima dell’inizio del conflitto armato. Secondo l’organizzazione, la deprivazione materiale è un indicatore chiave della povertà infantile e compromette lo sviluppo, l’istruzione, la salute e le opportunità future dei minori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: ucraina - bambini - unicef - beni

Papa Leone XIV e l'appello per Gaza dove "i bambini sono ridotti alla fame", Zelensky ringrazia sull'Ucraina - Durante la Messa di insediamento, Papa Leone XIV ha lanciato un appello per la pace a Gaza e in Ucraina, sottolineando la tragedia dei bambini ridotti alla fame.

Ucraina, il 70% dei bambini senza beni essenziali: allarme UNICEF; Le dichiarazioni del Direttrice generale dell'UNICEF Catherine Russell al Meeting del United Nations Security Council sull’Ucraina; Il 2024 è stato uno dei peggiori anni per i bambini che vivono in aree di conflitto.

Strage di bambini in Ucraina, l’Unicef: “Due vittime al giorno” - Danil, si rivolgeva alla madre con una maturità ben superiore ai suoi 16 anni: «Se rimaniamo qui nel seminterrato, ... Da ilsecoloxix.it

Strage di bambini in Ucraina, Unicef: “Due vittime al giorno” - MSN - Strage di bambini in Ucraina, Unicef: “Due vittime al giorno” 2mese/i « Tutti i bambini sono terrorizzati dalla paura di morire: si nascondono nei bagni, nei rifugi, negli scantinati ». Scrive msn.com