Kosovo cucciolo di orso salvato dalla tratta illegale | le immagini della sua nuova ' casa' a Pristina

Un tenero cucciolo di orso bruno, vittima della tratta illegale, trova finalmente rifugio in un santuario in Kosovo. Salvato da un'asta online da attivisti e autorità , il suo viaggio verso la sicurezza rappresenta un atto di speranza e tutela per la fauna selvatica. Le immagini della sua nuova casa a Pristina testimoniano l’impegno nella lotta contro il traffico di animali e la speranza di un futuro migliore.

Un giovane cucciolo di orso bruno maschio salvato in Albania si è sistemato nella sua nuova casa in un santuario della fauna selvatica in Kosovo. Il cucciolo è stato messo in vendita online per 5.000 euro (5.852 dollari) da commercianti illegali di animali selvatici, ma un attivista animalista lo ha scoperto, ha detto Taulant Hoxha, un lavoratore del santuario di Pristina. Le autorità sono intervenute prontamente per salvare il cucciolo, che è stato trovato senza la madre. È stato poi trasferito al Four Paws Bear Sanctuary, specializzato nella riabilitazione di orsi maltrattati e orfani. Il santuario attualmente ospita oltre una dozzina di orsi salvati dalla prigionia, dalla proprietà illegale o dalle pessime condizioni degli zoo privati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kosovo, cucciolo di orso salvato dalla tratta illegale: le immagini della sua nuova 'casa' a Pristina

