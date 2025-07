Dazi von der Leyen | Rapporto con Usa potrebbe non essere più come prima

Le relazioni commerciali tra l’Europa e gli Stati Uniti stanno attraversando un periodo di incertezza, con i dazi che minacciano di alterare gli equilibri consolidati. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sottolinea l’importanza di diversificare i partner per garantire stabilità e crescita. In questo scenario complesso, il futuro delle alleanze transatlantiche si definisce giorno dopo giorno, mentre si avvicina un voto cruciale che potrebbe rivoluzionare gli scenari economici europei.

Tensioni per i dazi tra Ue e Usa ( e non solo ). “Sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti potrebbe non tornare più quello di una volta, ed è per questo che stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali con gli altri”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al 7° Forum franco-italiano Confindustria-MEFED a Roma. Intanto oggi ci sarà il voto di fiducia proprio per von der Leyen. La diversificazione del mercato Ue. “ L’80% del nostro commercio avviene con partner diversi dagli Stati Uniti, e possediamo già la più ampia rete di accordi di libero scambio con 76 paesi” ha detto ancora von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, von der Leyen: “Rapporto con Usa potrebbe non essere più come prima”

