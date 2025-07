Adriano Gneo precipita dal terrazzo e muore la lite con un altro uomo e il debito da 60mila euro | si indaga per omicidio

Una tragedia scuote il quartiere di Grotte Celoni: Adriano Gneo, 48 anni, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dal terrazzo in circostanze ancora da chiarire. La lite con un altro uomo e un debito di 60mila euro alimentano il mistero, mentre le indagini per omicidio sono in corso. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla verità dietro questa drammatica perdita.

Resta avvolta nel mistero la morte di Adriano Gneo, 48 anni, trovato senza vita lo scorso 2 luglio intorno alle 18 sotto la sua abitazione in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte Celoni,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Adriano Gneo precipita dal terrazzo e muore, la lite con un altro uomo e il debito da 60mila euro: si indaga per omicidio

