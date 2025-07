Disagi in arrivo per i pendolari | fermo di un mese sulle tratte Lecco-Milano-Como

Attenzione pendolari! Dal 28 luglio al 24 agosto 2025, le tratte Lecco-Como e Milano-Monza-Molteno-Lecco saranno sospese per un mese, a causa di importanti lavori di potenziamento infrastrutturale. Durante questo periodo, i viaggiatori della linea S7 potranno usufruire di servizi alternativi e soluzioni temporanee. Rimanete aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, perché questa interruzione richiede una nuova organizzazione del viaggio.

Da lunedì 28 luglio a domenica 24 agosto 2025 sarà sospeso l’intero servizio ferroviario sulle linee Lecco-Como e S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana. I passeggeri della linea S7 potranno utilizzare, per gli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Cambia l'anno, ma non la sostanza per i pendolari del Besanino. Anche in questo (caldo) 2025 gli utenti della linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco, dovranno affrontare la chiusura estiva della tratta. Se lo scorso anno lo stop era durato ben tre mesi, stavolta

