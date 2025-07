F1 l’ultimo discorso di Chris Horner alla Red Bull prima dell’addio

Il mondo della Formula 1 sta vivendo un momento di grande rivoluzione, e l'addio di Christian Horner alla Red Bull rappresenta un punto di svolta. Dopo 20 anni di successi, il team si prepara a scrivere un nuovo capitolo senza l’esperienza e la leadership di uno dei suoi protagonisti più iconici. Ma cosa ha davvero spinto questa decisione? Scopriamo insieme le parole di Horner, nell’ultimo discorso che ha lasciato il paddock con un mix di emozione e determinazione.

Christian Horner è stato sollevato dall’incarico di team principal e CEO di Red Bull Racing pochi giorni dopo il weekend di Silverstone. È la fine di un’era per il Drink Team, che ha vinto con al timone il manager britannico ben 8 Mondiali piloti e 6 titoli costruttori in 20 anni, trasformandosi da una scuderia di centro classifica ad un top team di Formula Uno. “ Ieri sono stato informato dalla Red Bull che, a livello operativo, non sarò più coinvolto nella gestione del team, ma rimarrò alle dipendenze dell’azienda pur passando il testimone. Per me è stato uno shock. Ho riflettuto nelle ultime dodici ore e volevo darvi personalmente la notizia. 🔗 Leggi su Oasport.it