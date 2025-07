Calcio Serie C La Pianese prepara la nuova stagione In attacco c’è ancora il rebus Mignani

La Pianese si prepara con entusiasmo alla nuova stagione di Serie C, investendo sul talento e sulla determinazione. Tra novità e continuità , il club toscano punta a consolidare la propria posizione e a sorprendere ancora una volta. Con Alessandro Birindelli all'opera e un team di giovani promettenti, l'obiettivo è chiaro: ripetersi, superando ogni ostacolo e regalando emozioni ai propri tifosi. La strada è tracciata, e il futuro promette grandi sfide.

È al lavoro, il direttore sportivo bianconero Francesco Cangi, per dotare Alessandro Birindelli, di una squadra che possa farsi valere anche la prossima stagione. "Ripetersi non è mai facile, ma noi ce la metteremo tutta", le parole del neo mister delle zebrette. Il tecnico ha già speso ottime parole per i giocatori appena arrivati sul monte Amiata, Ongaro, Bellini e Sussi, nell’attesa che ne giungano altri, funzionali al progetto tecnico - la scelta del mister quella di non operare rivoluzioni, proseguendo con il sistema di gioco della scorsa stagione - e soprattutto "persone di valore". Magari giovani che ha incrociato durante il suo percorso da allenatore nei vivai: ci sono quattro-cinque discorsi avviati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese prepara la nuova stagione. In attacco c’è ancora il rebus Mignani

In questa notizia si parla di: stagione - calcio - serie - pianese

Calcio, finisce la stagione del Rimini: la Vis Pesaro espugna il Romeo Neri con un pirotecnico 3-4 - La stagione del Rimini si chiude amaramente con la sconfitta contro la Vis Pesaro, che espugna il Romeo Neri con un emozionante 4-3.

Calcio serie C, la Pianese presenta mister Alessandro Birindelli; SulMonteSiTifaPiùForte, ecco la campagna abbonamenti della Pianese per la stagione 2025/26; Calcio Serie C. Filippis resta alla Pianese: Qui tutti i presupposti per fare ancora bene».

Calcio Serie C. La Pianese prepara la nuova stagione. In attacco c’è ancora il rebus Mignani - È al lavoro, il direttore sportivo bianconero Francesco Cangi, per dotare Alessandro Birindelli, di una squadra che possa farsi ... Scrive msn.com

Calcio Serie C. Filippis resta alla Pianese: "Qui tutti i presupposti per fare ancora bene» - Dopo la conferma di capitan Luca Simeoni, che indosserà la casacca ... Lo riporta lanazione.it