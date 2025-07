Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile | il governo Lula gli restituisce la lettera | Von der Leyen | La priorità Ue è stabilizzare le relazioni con gli Usa

In un clima di tensione commerciale globale, Trump annuncia dazi del 50% sul rame, mentre il Brasile risponde prontamente. Nel frattempo, Von der Leyen sottolinea la priorità di stabilizzare le relazioni tra UE e USA, proseguendo le trattative strategiche. Confindustria mette sul tavolo le sue preoccupazioni: anche le tariffe del 10% rappresentano una sfida significativa. La partita tra potenze economiche è aperta, e il futuro delle relazioni internazionali resta tutto da scrivere.

