Nuovo DT Juve visioni differenti tra Chiellini e Comolli | alla fine deciderà Elkann? Tre possibili candidati | cosa sta succedendo

La Juventus naviga in acque agitate: tra visioni contrastanti di Chiellini e Comolli, e una decisione finale che sembra essere nelle mani di Elkann, il club si confronta con un momento di grande incertezza. La scelta del nuovo direttore sportivo potrebbe segnare il futuro bianconero e scuotere gli equilibri interni. Ma cosa sta realmente succedendo? Ecco cosa c’è da sapere su questa intricata vicenda.

Nuovo DT Juve, visioni diverse tra Chiellini e Comolli: alla fine deciderĂ Elkann? La situazione non si sblocca. La Juventus sta attraversando un periodo di incertezze riguardo alla figura del direttore sportivo e direttore tecnic o, ruoli chiave che dovrebbero dare una direzione chiara al mercato bianconero. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la situazione sembra piuttosto ingarbugliata, con visioni diverse tra i principali dirigenti del club e una certa confusione sui futuri incarichi. Da un lato, Damien Comolli, direttore generale della Juve, sta gestendo attivamente il mercato.

