Perché SWATT Club è una svolta per il ciclismo italiano

Nonostante sia iniziato il Tour de France, nel ciclismo italiano non si smette di parlare della vittoria di Filippo Conca agli assoluti nazionali élite di domenica scorsa, e soprattutto della vittoria dello SWATT Club, un club amatoriale che è riuscito a mettersi dietro tutti gli altri professionisti in gara. Le lacrime di Conca subito dopo aver tagliato il traguardo, le sue parole cariche di emozione, l’esultanza di tutta la squadra attorno a lui hanno disegnato il contorno della fiaba, della vittoria di Davide contro Golia, o se volete della Caporetto di un movimento già descritto come in profonda crisi da anni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com