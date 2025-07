Gaza nuovi raid di Israele sulla Striscia | almeno 24 morti L’Idf intercetta un missile lanciato dallo Yemen

Le tensioni in Medio Oriente si acutizzano: nuovi raid di Israele sulla Striscia di Gaza, con almeno 24 vittime civili, tra cui donne e bambini, mentre l’IDF intercetta un missile dallo Yemen. La regione vive giorni di crescente instabilità, tra offensive militari e negoziati critici a Doha. In questo scenario complesso, la pace si fa ancora più sfuggente, lasciando il mondo in ascolto di sviluppi cruciali per il futuro.

Almeno 24 persone, tra cui molte donne e bambini, sono state uccise dall’alba di giovedì in raid israeliani sul centro e il sud della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti ospedaliere. L’attacco più sanguinoso ha colpito un gruppo di civili a Deir el-Balah, nel centro dell’enclave. Le forze armate israeliane (Idf) stanno intensificando l’offensiva mentre proseguono i negoziati a Doha, in Qatar, tra la delegazione dello Stato ebraico e quella di Hamas per arrivare a una tregua che consenta il rilascio degli ostaggi. Nella notte l’esercito ha comunicato la morte del 25enne sergente maggiore riservista Abraham Azulay, ucciso dai miliziani di Hamas – si legge – mentre lottava per evitare un tentativo di rapimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, nuovi raid di Israele sulla Striscia: almeno 24 morti. L’Idf intercetta un missile lanciato dallo Yemen

