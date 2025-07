Aspen-Intesa raddoppiano aziende che integrano Ia nei processi

Il panorama italiano dell'innovazione sta vivendo una svolta decisiva: il numero di aziende che integrano attivamente l’intelligenza artificiale nei loro processi è raddoppiato. Questo trend, evidenziato dal Rapporto 2025 Aspen - Intesa, testimonia un forte consolidamento e una crescente consapevolezza del valore strategico dell’IA. Una trasformazione che promette di rivoluzionare il modo in cui le imprese affrontano sfide e opportunità future, aprendo nuove frontiere di crescita e competitività.

Raddoppia il numero di aziende italiane che stanno integrando attivamente l' intelligenza artificiale nelle proprie attività. Lo rivela il sondaggio contenuto nel Rapporto 2025 Aspen - Intesa dell' Osservatorio Permanente sull'Adozione e l'Integrazione dell'Intelligenza Artificiale istituito nel 2023 da Aspen Institute Italia. Lo studio, condotto su un campione qualificato di 54 imprese nazionali, segnala un forte consolidamento dell'intelligenza artificiale nel tessuto industriale del Paese: rispetto al 2024, la quota di aziende che dichiara di aver già avviato iniziative concrete in questo ambito è passata dal 30% al 67%.

