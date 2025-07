Napoli tragico incidente | muore vigilante di 47 anni in scontro auto-moto

Un tragico incidente scuote Napoli nella serata di ieri, 9 luglio, quando uno scontro fatale tra una Toyota Yaris e una moto T-Max lungo viale Umberto Maddalena ha portato alla perdita della vita di un vigilante di 47 anni. La dinamica dell’incidente e le conseguenze drammatiche hanno acceso i riflettori su questa tragedia che ha profondamente colpito la comunità . Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa triste vicenda.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 9 luglio, a Napoli, lungo viale Umberto Maddalena, all'altezza dell'imbocco della perimetrale di Scampia. Nel violento scontro tra una Toyota Yaris e una moto T-Max, ha perso la vita un vigilante di 47 anni, conducente del mezzo a due ruote. Il motociclista sbalzato a terra: trasporto d'urgenza e decesso in ospedale. Secondo le prime informazioni, lo schianto è avvenuto intorno alle 21,21. L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato lo sbalzo del motociclista dalla sella, con conseguente caduta sull'asfalto.

