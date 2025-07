Roma lady Pisilli palleggia benissimo | avrà preso dal nonno? | VIDEO

In una domenica di relax in spiaggia, la fidanzata di Niccolò Pisilli incanta tutti con un palleggio da 10 e lode. Anastasia, nipote di Bruno Conti, dimostra un talento naturale con il pallone tra i piedi, lasciando senza parole anche i più scettici. La passione e l’abilità sembrano essere nel suo DNA, regalando uno spettacolo che fa sognare gli appassionati di calcio e non solo. Guardate il video e lasciatevi sorprendere!

La fidanzata di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, dimostra abilità con il pallone tra i piedi. Non potrebbe essere altrimenti.. Il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, ha postato sui social un video mentre palleggia in spiaggia con la sua fidanzata. La tecnica di Anastasia è incredibile: sarà che buon sangue non mente, considerando che la ragazza è la nipote. di Bruno Conti. Guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, lady Pisilli palleggia benissimo: avrà preso dal nonno? | VIDEO

