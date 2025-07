Chi è l'uomo massacrato di botte e lasciato morire sul marciapiede a Roma

Un dramma che scuote Roma: Marin Marcea Oglean, 64enne senza tetto romeno, è stato brutalmente pestato e abbandonato a morire sul marciapiede di Villa De Santis. La tragica vicenda si è conclusa con l’arresto di un connazionale, con cui condivideva una baracca. Una storia di dolore e ingiustizia che mette in luce le fragilità sociali della capitale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

Marin Marcea Oglean, 64 anni, senza tetto di nazionalità romena, è l'uomo massacrato di botte in zona Villa De Santis e lasciato morire sul marcia piede. Per la sua morte è stato arrestato un connazionale con il quale condivideva una baracca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

