Il torneo Barbaro In tanti sugli spalti per la manifestazione

Il Torneo Barbaro, un evento coinvolgente che ha acceso gli spalti di Borgo Marconi, ha regalato emozioni intense e momenti di pura passione sportiva. La serata finale, ricca di suspense e spettacolo, ha celebrato il talento dei giovani e delle donne in una cornice di allegria e sana competizione. Con entusiasmo e entusiasmo, il torneo si conclude, lasciando un ricordo indelebile nell’anima di tutta la comunità .

Una serata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dello spettacolo ha chiuso in grande stile la quarta edizione del Torneo Barbaro, che ha animato per settimane il campetto di Borgo Marconi. Ad aprire la serata la finale Junior, dove i giovani padroni di casa del Real Matric si sono imposti 4-3 nei minuti finali. A seguire, il derby della categoria Women ha visto trionfare l’ Atletico Ma Non Troppo, della Woman Sangiustese, che ha superato la Maceratese con una prestazione convincente. Spettacolare e combattuta anche la finale della categoria Young, vinta dai ragazzi dell’ Academy Civitanovese, i TikiTaka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il torneo Barbaro. In tanti sugli spalti per la manifestazione

In questa notizia si parla di: torneo - barbaro - tanti - sugli

La Colombia vince il Mundialido 2025, il calcio dell’integrazione supportato da Asi. Barbaro: Il torneo parla la lingua universale - La Colombia conquista il Mundialido 2025, un evento che celebra il calcio come linguaggio universale di integrazione e solidarietà .

Una serata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dello spettacolo ha chiuso in grande stile la quarta edizione del Torneo Barbaro, che ha animato per settimane il campetto di Borgo Marconi. Vai su Facebook

Bottiglia Paccata vince il Torneo Barbaro 2025; Torna il Torneo Barbaro: record di iscrizioni con 58 squadre per 5 categorie; Bottiglia Paccata vince il Torneo Barbaro 2025.

Il torneo Barbaro. In tanti sugli spalti per la manifestazione - Una serata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e dello spettacolo ha chiuso in grande stile la quarta edizione del ... Come scrive msn.com

Mundialido 2025, Colombia campione. Barbaro: "Sport è aggregazione" - La 27ª edizione edizione del celebre torneo di calcio per l'integrazione va alla formazione sudamericana. Si legge su msn.com