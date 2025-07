La Donzelletta presenta NaturÀrpa Matinée | appuntamento ad Atripalda

Lasciatevi conquistare da un risveglio unico tra le dolci colline di San Gregorio ad Atripalda. Sabato 13 luglio, dalle 7:00 alle 9:30, NaturÀrpa Matinée vi invita a un’esperienza multisensoriale all’Azienda Agricola Biologica e Agriturismo La Donzelletta, dove suoni d’arpa e sapori autentici si incontrano in un risveglio che stimola corpo e spirito. Non perdete questa occasione per immergervi nella natura e riscoprire il piacere della semplicità.

Cari Amici, Sono lieta di aver sposato l'Idea Progettuale di Laura Di Donna insieme alla Maestra LUCIA DI SAPIO e di essere la Location per la PRIMA di NaturÀrpa Matinee in programma DOMENICA 13 LUGLIO DALLE ORE 7 ALLE 9.30 DEL MATTINO