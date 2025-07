A Roma una nuova videocall dei Volenterosi per l’Ucraina

A Roma, si accende una nuova luce di solidarietà: i Volenterosi organizzano una videocall internazionale dedicata all’Ucraina, in occasione della Conferenza per la ricostruzione. Un’occasione preziosa di dialogo e collaborazione tra 30 Paesi per sostenere un futuro di pace e rinascita. Restate con noi per scoprire come questa iniziativa farà la differenza nel percorso di ricostruzione ucraino.

In occasione della Conferenza per la ricostruzione in corso nella Capitale, il nuovo appuntamento a distanza tra i 30 Paesi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Roma una nuova videocall dei Volenterosi per l’Ucraina

In questa notizia si parla di: roma - videocall - volenterosi - ucraina

Fratoianni ieri ha chiarito che il campo largo ha un perimetro - #AVS, #PD e #M5S - e un’agenda: green deal, linea #Landini sul lavoro, no al riarmo, no al sostegno all’Ucraina. Mi pare un importante chiarimento che dovrebbe sgomberare il campo da oziose d Vai su Facebook

Zelensky smentisce Trump e Putin: Non siamo accerchiati nella regione russa di Kursk - Raid russo a Chernihiv, edificio in fiamme; Guerra Ucraina - Russia, le news del 15 marzo; Chi sono i “volenterosi”? Dall’Europa al Commonwealth all’Asia, coinvolti 37 Paesi.

Ucraina, oggi al via la Conferenza sulla ricostruzione a Roma. Presenti 50 tra ministri e capi di Stato e di governo - Doveva essere l’appuntamento per dare impulso concreto alla rinascita dell’Ucraina a seguito di una tregua. Segnala ilsole24ore.com

Roma blindata per accogliere all'Eur la Conferenza sulla ricostruzione in Ucraina - Attivo per la due giorni un piano sicurezza messo a punto dalla Questura. Da tg.la7.it