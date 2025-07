Pier Silvio Berlusconi promuove Meloni e sferza Fi | Ora volti nuovi Politica? Non lo escludo

Pier Silvio Berlusconi scuote il panorama politico italiano con un intervento deciso e carico di sostegno. Promuovendo Giorgia Meloni, descrivendola come una leader giovane e determinata, e lodando il suo governo, apre nuovi scenari e alimenta discussioni sul futuro del centrodestra. È un segnale che potrebbe preannunciare una svolta, o forse semplicemente una strategia per rinnovare il proprio ruolo. Ora, le prossime mosse sono tutte da scoprire.

C'è chi già scommette che lo farà a sei mesi dal voto. E chi invece magari lo spera davvero, ma pensa che non lo farà mai. Scuote il torpore di una giornata senza voti alla Camera l’intervento di Pier Silvio Berlusconi. Che promuove Giorgia Meloni «giovane, venuta dal nulla» e che ha messo su «il migliore governo d’Europa», ferma la corsa dello Ius Scholae come una non «priorità», invita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pier Silvio Berlusconi promuove Meloni e sferza Fi: "Ora volti nuovi". Politica? "Non lo escludo"

