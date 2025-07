Svincolati che potrebbero far comodo alla vostra squadra

Il mercato dei calciatori svincolati si riempie ogni primo luglio di opportunità irresistibili: free agent pronti a sorprendere, talenti in cerca di una nuova avventura e pezzi pregiati ancora da scoprire. È il momento ideale per rinforzare la propria rosa senza svaligiare le casse, approfittando di questa sessione di mercato unica e ricca di potenziale. Ma chi saranno i prossimi colpi a costo zero?

Così è la vita: un giorno sei vincolato e quello dopo no, libero di firmare un contratto con chi più preferisci, e magari dedicare un pensiero a Jean-Marc Bosman. Questo, almeno, se sei un calciatore. Il primo luglio la lista dei calciatori svincolati, questa categoria dell’anima, si riempie di nomi, più o meno forti, più o meno bolliti. È comunque una lista ambita, perché pagare zero per il cartellino di un calciatore (sì, poi ci sono gli oneri accessori per gli agenti) è praticamente un sogno in questo calcio contabile. Pensateci: il Real Madrid ha pagato il cartellino di Trent Alexander-Arnold meno di quanto voi avete pagato quel barattolo di capperi sotto sale che tenete in frigo da tre anni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Svincolati che potrebbero far comodo alla vostra squadra

