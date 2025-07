Ozinuovi diventa una nicchia pesarese con Gabrielli in panchina e Giacomini in regia

Orzinuovi si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel panorama cestistico italiano, trasformandosi in una nicchia pesarese con Gabrielli in panchina e Giacomini in regia. Dopo la fusione con Crema e il trasferimento del titolo di A2 a Bergamo, questa squadra si distingue per le sue radici e ambizioni. La passione di sempre si rinnova sotto canestro, proiettando Orzinuovi verso sfide entusiasmanti. Il futuro promette grandi emozioni e successi da vivere insieme.

Sarà una nicchia molto pesarese quella di Orzinuovi, la nuova società che dopo la fusione con Crema, parteciperà alla serie B nazionale, a seguito della decisione del Gruppo Mascio di spostare il titolo di A2 a Bergamo. Il coach sarà Andrea Gabrielli, mentre il suo prolungamento in campo, nel ruolo di play, è Marco Giacomini, per anni bandiera del Senigallia; sotto i tabelloni l’ex Bramante Stefani, romagnolo di nascita, ma che quest’anno si allenava anche con la prima squadra della Vuelle. Aggiungiamoci pure il fabrianese Gnecchi nel ruolo di ala e l’argentino Chavez che ha origini di Camerino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ozinuovi diventa una nicchia pesarese con Gabrielli in panchina e Giacomini in regia

