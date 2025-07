Rfi linea ferrovie Cassino-Napoli sospesa per incendio

Un imprevisto rovescia i piani dei pendolari sulla linea Cassino-Napoli: un incendio nei pressi della ferrovia ha determinato la sospensione temporanea del servizio tra Sparanise e Caserta. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento, mentre Rfi ha attivato un servizio sostitutivo di bus. Restate aggiornati per evitare disagi e scoprire come riprendere il vostro viaggio in tutta sicurezza.

La circolazione ferroviaria sulla linea Cassino-Napoli è sospesa tra Sparanise e Caserta, su disposizione dei Vigili del Fuoco, a causa di un incendio nei pressi della sede ferroviaria. Tuttora in corso l'intervento di spegnimento. I treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni, informa Rfi. Attivato un servizio sostitutivo di bus.

