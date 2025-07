Distributore gpl esploso assemblea pubblica alla scuola danneggiata | Non è stato un caso da anni chiediamo lo stop dei siti produttivi

Da decenni c’è una crescente preoccupazione tra genitori, insegnanti e cittadini riguardo alla vicinanza di siti produttivi di GPL a scuole e aree pubbliche. Le recenti esplosioni a Roma hanno acceso i riflettori su un problema che richiede interventi immediati e decisivi. È ora di chiedere uno stop definitivo a queste installazioni per tutelare la sicurezza dei nostri figli e della comunità.

Dopo le due esplosioni avvenute, il 4 luglio scorso intorno alle 8 del mattino, nel distributore Gpl in via Gordiani 32 a Roma, il Comitato dei Genitori della scuola primaria Balzani, che si trova a pochi passi dalla pompa colpita dallo scoppio, si sono riuniti in un'assemblea pubblica. Obiettivo fare il punto su quanto accaduto e sottolineare la pericolosità di un deposito di gas così vicino a diversi istituti scolastici. "Da decenni c'è una battaglia per la presenza di realtà industriali che non sono compatibili con il territorio – dice Federico Segoloni, del Comitato dei Genitori della scuola di via Balzani – il 7 marzo scorso avevamo convocato un'ultima assemblea con le istituzioni per chiedere uno stop definitivo a queste attività.