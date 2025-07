L’Europa contro la fast fashion | dazi in arrivo per le piattaforme online Ecco quanto aumenteranno i prezzi

L’Europa si prepara a fare battaglia contro la fast fashion, introducendo dazi pesanti sulle piattaforme online per frenare l’afflusso di merce a basso costo. Con oltre dodici milioni di pacchi giornalieri, Bruxelles mira a regolamentare il mercato e migliorare la qualità delle merci in circolazione. Una mossa che potrebbe rivoluzionare gli acquisti online e far salire i prezzi dei prodotti più economici. Ma quali sono le conseguenze di questa svolta? Scopriamolo insieme.

L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la gestione dell'afflusso in Europa di merce a basso costo. Per farlo, tra le altre misure, l'Ue è pronta a varare pesanti dazi. Bruxelles ha stimato che ogni giorno entrano nell'Unione europea ben dodici milioni di pacchi di piccole dimensioni. Si tratta perlopiù di merce a basso costo e di bassa qualità. Proveniente da negozi online extra-Ue. L'Europa come Donald Trump, pronti i dazi per la merce "a basso costo": quanto peseranno sugli acquisti online Le autorità doganali e di vigilanza sul mercato hanno riscontrato molte difficoltà nel controllare e garantire la sicurezza di tutti i pacchi.

