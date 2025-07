Salgono a 9 i casi di legionella a Milano 7 sono ricoverati | qual è la situazione

La città di Milano affronta un nuovo allarme sanitario: i casi di legionella sono saliti a nove, con sette persone ricoverate, nel quartiere Crescenzago. La situazione, che si aggrava, richiede attenzione e azioni tempestive per tutelare la salute pubblica. Ma cosa sta succedendo davvero? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e le misure adottate per contenere il rischio.

Sono saliti i casi di legionella segnalati a Milano e precisamente nel palazzo di via Rizzoli 73-87 nel quartiere Crescenzago. Da sette adesso se ne registrano nove. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Siamo in via Rizzoli, nelle case popolari gestite da M.M., quindi sotto la responsabilità diretta del Comune di Milano. Si sono registrati diversi casi sospetti di legionella, una persona purtroppo è deceduta e altre cinque risultano ricoverate.

Focolaio di legionella all'Ats Milano. Salgono a 7 i casi, un paziente deceduto

