Bagnaia scatta la Ztl h24 in centro | Stop all' invasione di auto e alla sosta selvaggia

Bagnaia dice addio al caos delle auto in centro con l’attivazione della ZTL H24 dal 10 luglio. Un passo deciso per fermare l'invasione di veicoli e le soste selvagge, garantendo maggiore sicurezza e tranquillità ai residenti e visitatori. Il varco elettronico funzionerà 24 ore su 24, con eccezioni per carico e scarico. Questa iniziativa, valida fino all’8 agosto, segna un nuovo inizio per il borgo, promuovendo rispetto e sostenibilità urbana.

A Bagnaia scatta la Ztl h24. Dal 10 luglio l'attivazione del varco elettronico per la zona a traffico limitato all'interno del centro storico del borgo: dalle 24 alle 24 di ogni giorno, fatta salva la possibilità di carico e scarico per i residenti. Fino all'8 agosto, ossia per i trenta giorni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: bagnaia - scatta - centro - stop

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: scatta il weekend di Silverstone, Bagnaia deve rialzarsi - Benvenuti alla diretta del GP di Silverstone 2025, settimo appuntamento del Motomondiale. Un weekend ricco di emozioni e sfide, con Bagnaia pronto a risalire in classifica e Marc Marquez che punta a consolidare la sua leadership.

Bagnaia, scatta la Ztl h24 in centro: Stop all'invasione di auto e alla sosta selvaggia; Bagnaia, scatta il varco elettronico per il centro storico.

Bagnaia, pit stop all’Autentico per festeggiare il titolo mondiale - Francesco Bagnaia, per tutti Pecco, è tornato a Riccione sabato scorso per festeggiare all’Autentico, il locale di viale Ceccarini, in compagnia di amici. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Stop Bagnaia, la notizia allarma i tifosi Ducati: cosa succede - Stop Bagnaia, la notizia allarma i tifosi Ducati: cosa succede – (screenshot YouTube) Diregiovani. Segnala diregiovani.it