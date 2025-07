Chiesa di San Raffaele a Pozzuoli | il Festival Pergolesi

Immergiti nell’incantevole atmosfera della Chiesa di San Raffaele a Pozzuoli, che questa sera si trasforma in un palcoscenico di musica e cultura con il Festival Internazionale Pergolesi. Un’occasione imperdibile per riscoprire le meraviglie del Settecento e lasciarsi emozionare dalle note di uno dei più grandi compositori italiani. Non perdere questa esperienza unica nel suo genere, un vero tuffo nel passato musicale napoletano.

La suggestiva cornice della Chiesa di San Raffaele Arcangelo ospiterà oggi, 10 luglio, alle ore 20:00, il Festival Internazionale Pergolesi, un evento culturale d'eccezione che celebra il compositore Giovanni Battista Pergolesi e la scuola musicale napoletana del Settecento. Il Festival Pergolesi – Città di Pozzuoli, organizzato dal Centro Studi dell'Associazione Culturale Accademia Reale

