Tardelli indica la via | La Juve deve ripartire da questo giocatore David? In bianconero devi fare gol e vincere Servono questi calciatori a centrocampo | su Kolo Muani Vlahovic e Tudor…

Marco Tardelli traccia la strada alla Juventus: per tornare ai vertici, i bianconeri devono ripartire da giovani talenti come Yildiz e puntare sulla grinta di David. Con un centrocampo forte e incisivo, tra Kolo Muani, Vlahovic e Tudor, la squadra ha bisogno di calciatori che facciano la differenza, segnando gol e vincendo. La rinascita è possibile, ma servono le scelte giuste e un carattere deciso. La Juve può farcela, basta credere in questa ripartenza.

Tardelli indica la via ai bianconeri: tra calciomercato e la prossima stagione. Tutte le dichiarazioni dell’ex Juve. L’ex calciatore della Juve Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della nuova stagione bianconera. DA DOVE DEVE RIPARTIRE LA JUVE – «La Juventus deve ripartire da Yildiz! Parliamo di un ragazzo di 20 anni dotato di talento che nell’ultima stagione ha mostrato giocate importanti tra campionato, Coppe e Mondiale per Club. È giusto ricominciare dal numero dieci e provare a costruire una grande Juventus attorno lui. Kenan non è l’unico, però è uno dei giocatori che più mi diverte». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tardelli indica la via: «La Juve deve ripartire da questo giocatore. David? In bianconero devi fare gol e vincere. Servono questi calciatori a centrocampo: su Kolo Muani, Vlahovic e Tudor…»

