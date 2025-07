Borsa | Tokyo chiusura in ribasso -0,44%

La Borsa di Tokyo chiude in ribasso, segnata dall'apprezzamento dello yen e dall'incertezza sulle trattative commerciali tra Giappone e USA. Il Nikkei perde lo 0,44%, attestandosi a 39.646,36, mentre il cambio del yen si rafforza rispetto al dollaro e all'euro. In un contesto di mercato incerto, gli investitori restano cauti in attesa di sviluppi chiave. La scena asiatica si confronta con nuove sfide, influenzando le prospettive future e le decisioni degli operatori.

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo, appesantita dalla rivalutazione dello yen e l'incertezza sulle trattative in corso sul commercio internazionale tra Giappone e Usa. Il Nikkei cede lo 0,44% a quota 39.646,36, con una perdita di 172 punti. Sul mercato valutario, la valuta nipponica recupera terreno sul dollaro, a 146,30, sulle indiscrezioni di un possibile taglio dei casi di interesse negli Stati Uniti, e sull'euro a 171,70. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,44%)

In questa notizia si parla di: borsa - tokyo - chiusura - ribasso

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Il presidente Donald Trump lamenta il fatto che Tokyo si rifiuti di importare riso coltivato negli Stati Uniti, pur sostenendo di avere una carenza interna. L’indice Pmi manifatturiero Caixin della Cina cresce a sorpresa a giugno Vai su Facebook

Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,44%); *** Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dello 0,51%, pesano dati Usa e dazi; Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,37%).

Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,44%) - La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo, appesantita dalla rivalutazione dello yen e l'incertezza sulle trattative in corso sul commercio internazionale tra Giappone e Usa. quotidiano.net scrive

Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,53% alle 04:50 - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Scrive teleborsa.it