Calciomercato Milan Pubill piace ad Allegri | la deadline per il primo terzino

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'interesse di Allegri per Marc Pubill, giovane talento spagnolo dell'Almería e nazionale Under 21. La deadline si avvicina e l'attenzione è tutta sul primo terzino da affiancare alla rosa rossonera. Potrebbe questa operazione rivoluzionare la difesa dei Diavoli? Restate sintonizzati, perché l’estate promette grandi sorprese!

Marc Pubill, terzino destro dell'Almería e della Spagna Under 21, può diventare il nuovo difensore del Milan in questo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pubill piace ad Allegri: la deadline per il primo terzino

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - pubill - terzino

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? #CalciomercatoMilan, su Marc #Pubill c'è forte concorrenza: oltre al #Milan, anche club di #PremierLeague e #Liga osservano il terzino dell’#Almeria. I rossoneri restano alla finestra, valutando se affondare il colpo. ? #ACMilan #Mercato #SerieA Vai su X

#Calciomercato #Milan, #Pubill si fa largo per il ruolo di terzino destro Vai su Facebook

Milan su Pubill: l'Almeria lo valuta 15 milioni; Allegri approva la scelta su Pubill: contatti tra il Milan e l'agente del terzino spagnolo. L'Almeria fissa il prezzo; Milan, caccia al terzino destro: sfida al Barcellona per Marc Pubill.

Calciomercato Milan, retroscena Pubill! Ok di Allegri - Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Pubill dell’Almeria: Allegri ha già dato l’ok per l’eventuale arrivo del terzino destro Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti intorno al Milan ... Lo riporta milannews24.com

Lavori in corso per il ruolo di terzino destro: Doué e Pubill in pole - Il Milan è alla ricerca del terzino destro ideale per la prossima stagione: le opzioni sul tavolo e le future decisioni della dirigenza. Da notiziemilan.it