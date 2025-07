Stile mediterraneo | 9 brand di moda spagnola slow e sostenibile che perfetti per l' estate

Scopri il fascino dello stile mediterraneo con questi 9 brand di moda spagnola slow e sostenibile, ideali per un’estate autentica e raffinata. Artigianali e radicati nel territorio, incarnano la perfezione del Made in Spain, portando nel tuo guardaroba una brezza marina di freschezza e qualità. Immergiti nel mondo della moda consapevole e lasciati conquistare da queste eccellenze che uniscono tradizione e modernità, per un’estate all’insegna dell’eleganza sostenibile.

Prodotti artigianalmente, hanno radici profonde nel territorio in cui nascono. Sono i brand di moda made in Spain più interessanti del momento, per portare una ventata di aria fresca (che viene dal mare) nel guardaroba. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stile mediterraneo: 9 brand di moda spagnola, slow e sostenibile che perfetti per l'estate

In questa notizia si parla di: brand - moda - stile - mediterraneo

Piccoli imprenditori a Monza, premiata l'idea degli studenti: un brand di moda con materiali di riciclo - Oggi, mercoledì 14 maggio, la sala del Consiglio comunale di Monza ha accolto con entusiasmo gli studenti delle scuole superiori della Brianza.

Il brand italiano approda nella nuova destinazione lifestyle dell’isola, reinterpretando il suo iconico stile con un takeover creativo tra beach club, moda esclusiva e atmosfere sofisticate. Un’esperienza immersiva tra glamour mediterraneo e vibrante ospitalità Vai su Facebook

Peninsula, il beachwear (maschile) eco-friendly con lo spirito del Mediterraneo guarda al life-stile; Peninsula, tra eleganza mediterranea e sostenibilità; Stile mediterraneo: 9 brand di moda spagnola, slow e sostenibile che fanno sognare l'estate.

Peninsula, il beachwear (maschile) eco-friendly con lo spirito del Mediterraneo guarda al life-stile - il marchio di beachwear punta alla donna e al bambino e allo sviluppo coimmerciale ... Si legge su corriere.it

Peninsula, tra eleganza mediterranea e sostenibilità - Peninsula è un brand di “swimwear” fondato da Edoardo Pasolini nel 2018 a Roma, cresciuto tra l’arte e il mare, Edoardo studia cinema e produzione a Londra, lavora brevemente nel mondo ... Secondo quifinanza.it