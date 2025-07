nel tennis non ci sono sostituti

nel tennis, ogni punto può cambiare tutto, e quando l’atleta si ferma, il cuore degli spettatori si ferma con lui. Grigor Dimitrov, vittima di un infortunio devastante durante un match che avrebbe potuto essere epico, ci ricorda quanto sia fragile la perfezione sulla quale il nostro sport si basa. In un attimo, l’azione si trasforma in un’immagine che resterà impressa nella memoria di tutti.

Grigor Dimitrov serve un ace esterno, il suo corpo si tende in avanti, mentre la sua faccia si contorce in una smorfia di dolore. È il ralenti spietato che ci mostra la regia, nel momento in cui Dimitrov si è strappato il pettorale e a noi si è spezzato il cuore. Non dimenticheremo l'immagine di Dimitrov steso sul prato come il protagonista dei Tenenbaum, solo mentre migliaia di occhi lo guardano, mentre si tocca il petto - uno che ha subito un colpo al cuore. Sinner è corso dall'altro lato del campo per ricucire questa solitudine straziante. Dimitrov esce per due minuti. Forse vuole capire se può rientrare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com