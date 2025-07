Lo ha chiamato Maria De Filippi Bomba Temptation Island | perché ha cercato il discusso fidanzato

Il mondo di Temptation Island 2025 è esploso di sorprese, e il motivo principale è la chiamata inaspettata di Maria De Filippi, che ha cercato il discusso fidanzato Antonio. Mentre i fans attendono con trepidazione la seconda puntata su Canale 5 il 10 luglio, un clamoroso retroscena sta scuotendo le certezze della coppia. Così, tra tensioni e ammiccamenti, si apre un nuovo capitolo di questa drammatica avventura, lasciando tutti con il fiato sospeso e curiosi di scoprire cosa succederà.

Colpo di scena su una coppia di Temptation Island 2025. In attesa della seconda puntata, prevista su Canale 5 nella serata del 10 luglio, si è scoperto cosa sarebbe successo tra Antonio e Valentina. Dopo qualche tensione nel primo appuntamento, adesso fuori dal reality show di Filippo Bisciglia è emerso un clamoroso retroscena. Ovviamente i diretti interessati non possono confermare visto che Temptation Island è attualmente in corso, sebbene le puntate siano state registrate, ma a tal proposito gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno voluto anticare il presunto epilogo tra Antonio e Valentina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

