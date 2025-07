Shopping sotto le stelle a Pesaro | Speriamo nei saldi Via Branca | ecco i rinforzi

Shopping sotto le stelle a Pesaro: un’occasione imperdibile tra luci, musica e offerte straordinarie! La città si anima fino alle 23, offrendo ai visitatori la chance di scoprire negozi aperti e promozioni irresistibili. Dopo mesi di sfide economiche, i saldi di Via Branca sono il trampolino di rilancio sperato per riaccendere l’entusiasmo e rafforzare il tessuto commerciale locale. Ecco i rinforzi che aspettavamo!

Pesaro, 10 luglio 2025 – Che aria tira in centro storico alla vigilia del prossimo “shopping sotto le stelle“, l’apertura straordinaria dei negozi in centro storico fino alle ore 23 previsto per oggi? C’è chi tira la cinghia e chi spera nel ‘trampolino’ dei saldi. Il periodo economico è difficile e chi non tiene aperto il giovedì sera a Pesaro lo fa perché avendolo sperimentato per un paio di anni ha riscontrato che non è conveniente: troppo poco movimento per coprire i costi di una serata d’apertura. E’ la testimonianza di Duilio Fabbrocile, imprenditore, contitolare di Aura, con negozi di abbigliamento a Pesaro, Fano, Senigallia e Fossombrone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it