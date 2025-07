Caserta in fiamme un' azienda di rifiuti nel comune di Pastorano

Un vasto incendio scoppiato a Torre Lupara, nel comune di Pastorano, ha coinvolto un'azienda di gestione rifiuti in provincia di Caserta. Vigili del fuoco provenienti da diverse province si sono impegnati per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La lotta contro il rogo prosegue, evidenziando ancora una volta l'importanza della prevenzione e della pronta risposta alle emergenze ambientali.

Roma, 10 lug. (askanews) - Vigili del fuoco a lavoro per ore in provincia di Caserta con 5 squadre, di cui due giunte in rinforzo dai comandi di Avellino e Frosinone, per un incendio in un'azienda adibita allo stoccaggio e riciclo di rifiuti a Torre Lupara, nel comune di Pastorano. Le fiamme, sviluppatesi nel pomeriggio del 9 luglio, minacciavano alcuni capannoni vicini; l'incendio dopo diverse ore è sotto controllo e sono ancorca in corso le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caserta, in fiamme un'azienda di rifiuti nel comune di Pastorano

