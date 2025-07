Cade un grosso albero nel cortile della scuola

Un grande albero si abbatte nel cortile della scuola Hensemberger di Monza, sfiorando una vera e propria tragedia. L’episodio, avvenuto mercoledì 9 luglio, ha mobilitato polizia locale e tecnici comunali per mettere in sicurezza l’area. Un incidente che ci ricorda quanto sia fondamentale la corretta manutenzione degli alberi nelle aree scolastiche, per garantire la sicurezza di studenti e staff.

Tragedia sfiorata a Monza: un grosso albero è caduto nel cortile dell'istituto superiore Hensemberger di via Berchet. L'episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 9 luglio e sul posto si sono precitati gli agenti della polizia locale con gli addetti comunali alla manutenzione del verde. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: albero - grosso - cortile - cade

Acquazzone e vento: grosso ramo di un albero si spezza e cade in corso Mazzini - A causa di un forte acquazzone e vento a Grosso, un grosso ramo di albero si è spezzato e è caduto in Corso Mazzini, all'angolo con via Trevisani.

Cade un grosso albero nel cortile della scuola; Cade un grosso pino, l’albero finisce nel cortile di un condominio; Via Valdemone, albero nel cortile di una scuola si spezza e si abbatte sulle auto parcheggiate.

Cade un grosso albero nel cortile condominiale, ferite tre ragazzine ... - Un pino alto più di 20 metri è crollato all’improvviso e ha colpito tre ragazze di 12, 14 e 16 anni che in quel momento stavano giocando nel cortile di fronte casa. Riporta roma.repubblica.it

Cade un grosso pino, l’albero finisce nel cortile di un condominio - Cade un grosso pino, l’albero finisce nel cortile di un condominio È successo in via Gabriele D’Annunzio all’altezza della scuola primaria. Secondo lanazione.it