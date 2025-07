Juventus | Clauss esterno per rinforzare la rosa

La Juventus è sempre alla ricerca di talenti per rafforzare la rosa e mantenere l’ambizione ai massimi livelli. Tra i nomi più caldi c’è Jonathan Clauss, esterno destro francese che potrebbe rappresentare una pedina strategica nel progetto bianconero. Con Damien Comolli al lavoro per perfezionare la rosa, il possibile arrivo di Clauss si presenta come una mossa pensata per elevare ulteriormente la competitività della squadra. La nuova stagione potrebbe riservarci grandi sorprese.

Un esterno per rinforzare la rosa La Juventus scandaglia il mercato per completare la squadra. Jonathan Clauss, come riportano le voci nei forum online, è un nome caldo per il ruolo di esterno destro. Damien Comolli, architetto del progetto bianconero, valuta il francese come un’opzione strategica. Con un giocatore in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Clauss, esterno per rinforzare la rosa

In questa notizia si parla di: esterno - juventus - clauss - rinforzare

Adeyemi Juventus, nuove conferme: l’esterno del Borussia Dortmund è ancora nel mirino di Giuntoli. La volontà del calciatore - La Juventus continua a seguire con interesse Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund. Secondo le ultime indiscrezioni di Sport Mediaset, il direttore sportivo Giuntoli mantiene vivo l’obiettivo di portare il giovane talento in bianconero.

Juve al lavoro per rinforzare la fascia destra La Juventus sta esplorando il mercato alla ricerca di un esterno affidabile e di esperienza per migliorare la spinta nel 3-4-2-1 di Tudor. Tra le piste più calde c’è quella di Jonathan Clauss, 32 anni, attualmente al Niz Vai su Facebook

Chi è Jonathan Clauss, l’ultima idea della Juventus per il dopo Weah: Tudor lo conosce bene; Chi è Jonathan Clauss, il profilo del laterale francese; Juve, su Weah c'è il Marsiglia: tra i possibili sostituti Jonathan Clauss.

Chi è Jonathan Clauss, l'idea della Juventus come esterno: in doppia cifra di assist e nel giro della Francia - Se in attacco e sulla trequarti la Juventus ha già le idee chiare con le trattative in corso per Jadon Sancho, Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani, negli. Si legge su ilbianconero.com

Chi è Jonathan Clauss, l’ultima idea della Juventus per il dopo Weah: Tudor lo conosce bene - Con Weah in uscita direzione OM, la Juventus lavora per non farsi trovare impreparata: sondaggio per Jonathan Clauss del Nizza. Lo riporta msn.com