Calciomercato Inter tutti i piani di Marotta per questa sessione estiva | le ultime da Appiano Gentile

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con i piani ambiziosi di Marotta, pronto a rinforzare la squadra per la prossima stagione di Serie A. Tra trattative calde e sorprese inaspettate, l’attenzione si concentra sulla situazione di Hakan Calhanoglu, con l’ipotesi di una sua permanenza che acquista sempre più peso. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile: le mosse e le strategie dei nerazzurri per conquistare il futuro.

Calciomercato Inter, tutti gli aggiornamenti di oggi sulle trattative imbastite dai nerazzurri in vista della prossima stagione di Serie A. I nerazzurri stanno cercando di fare chiarezza sulla questione Hakan Calhanoglu e su quello che concerne il Calciomercato Inter, con la clamorosa ipotesi della sua permanenza che prende sempre più piede. Dopo un incontro tra la dirigenza nerazzurra e il Galatasaray, le possibilità di una cessione sembrano essersi ridotte. Al momento, il futuro del centrocampista turco appare più stabile, con la sua permanenza che non sembra più così incerta come inizialmente ipotizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com