Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore dell’Atalanta Under 23

L’Atalanta si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo con l’arrivo di Salvatore Bocchetti come nuovo allenatore dell’Under 23. Con una proposta innovativa e tanta passione, il club bergamasco punta a valorizzare giovani talenti e a consolidare la propria reputazione nel calcio giovanile. La sfida è lanciata: il futuro promette grandi emozioni e successi, e Bocchetti è pronto a guidare questa ambiziosa avventura verso traguardi prestigiosi.

L'Atalanta ha ufficialmente affidato la panchina della propria squadra Under 23, che milita in serie C, a Salvatore Bocchetti.

